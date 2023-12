Endlich geschafft, Advanced Micro Devices?

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Die Aktie von Advanced Micro Devices wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 582,5 bewertet, was 749 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" basierend auf der fundamentalen Analyse.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vermehrt positiv über Advanced Micro Devices diskutiert wurde. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominieren jedoch hauptsächlich negative Themen die Diskussion. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, obwohl in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, weshalb die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Advanced Micro Devices liegt sowohl auf 7- (45,31 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (34,57 Punkte) im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Advanced Micro Devices aufgrund der fundamentalen Analyse, des Anleger-Sentiments und des RSI ein "Neutral"-Rating.

