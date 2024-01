Endlich geschafft, Advanced Human Imaging?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Advanced Health Intelligence war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert beschäftigt haben. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie diskutiert, was zu der Einschätzung einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Advanced Health Intelligence-Aktie bei 0,21 AUD verläuft. Aufgrund des aktuellen Aktienkurses von 0,11 AUD ergibt sich ein Abstand von -47,62 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 0,11 AUD erreicht, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Advanced Health Intelligence ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was zu einer weiteren neutralen Einschätzung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat verbessert hat, was zu einer positiven Bewertung führt. Jedoch wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Insgesamt erhält die Advanced Health Intelligence-Aktie daher eine positive Bewertung.