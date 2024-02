Endlich geschafft, Adagene?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Adagene liegt bei 77,32, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 55,16 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz um Adagene wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Adagene in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Adagene eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Neutral"-Einschätzung für Adagene.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Adagene auf 1,74 USD, während der aktuelle Kurs bei 3,15 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen positive Abstände von +81,03 Prozent und +13,31 Prozent, was zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.