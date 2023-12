Endlich geschafft, Aarons?

Die Analysteneinschätzung für die Aaron's-Aktie wird derzeit als "Neutral" bewertet. Dieses Rating basiert auf 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Es gab im letzten Monat keine Updates seitens der Analysten. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 15 USD, hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 34,05 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 11,19 USD. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung für diesen Analyseabschnitt führt.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI der Aaron's liegt bei 33,04 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 22,13 und deutet somit auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich dadurch eine positive Gesamteinschätzung.

Bei der technischen Analyse weist der aktuelle Kurs der Aaron's von 11,19 USD eine Entfernung von -1,24 Prozent vom GD200 (11,33 USD) auf, was als "Neutral"-Signal gilt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 8,96 USD, was auf ein "Gut"-Signal hindeutet, da der Abstand +24,89 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aaron's-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen waren jedoch verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Aaron's zu beobachten. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.