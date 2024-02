Endlich geschafft, APA Corporation?

Die Apa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 36,95 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 29,8 USD, was einem Unterschied von -19,35 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, wodurch die Apa-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufwies. Daher erhält die Apa-Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert für Apa.

Die Einschätzungen der Analysten zeigen, dass die Apa-Aktie in den letzten 12 Monaten 4 Mal als "Gut", 2 Mal als "Neutral" und 1 Mal als "Schlecht" bewertet wurde. Langfristig erhält sie daher das Rating "Neutral" von institutioneller Seite aus. Obwohl aus dem letzten Monat keine Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten eine Entwicklung von 51,01 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 45 USD. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50,16 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für die Apa-Aktie hindeutet. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating an, da die Apa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Apa-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.