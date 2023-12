Endlich geschafft, 123fahrschule?

Die Stimmung unter den Anlegern bei 123fahrschule ist laut den Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die für die Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es gab vor allem positive Themen in den Diskussionen der letzten Tage, was dazu geführt hat, dass die allgemeine Einschätzung für das Unternehmen als "Gut" betrachtet wird.

In Bezug auf die technische Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der 123fahrschule-Aktie über die letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 5,04 EUR. Der letzte Schlusskurs (2,38 EUR) liegt deutlich darunter, was eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen betrachtet wird, liegt der letzte Schlusskurs (2,21 EUR) über diesem Durchschnitt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher für die einfache Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 82,35 Punkten, was darauf hindeutet, dass 123fahrschule überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine Bewertung als "Schlecht" für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass 123fahrschule weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält das 123fahrschule-Wertpapier insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass 123fahrschule eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.