Endexx erwirbt Mehrheitsbeteiligung am nikotinfreien Vape-Hersteller Hyla

Endexx Corporation (OTCPK:EDXC) erwarb eine Mehrheitsbeteiligung an Hyla US Holdco Limited, einem Hersteller und Vertreiber von biologischen, pflanzlichen, rein natürlichen und nikotinfreien Vape-Produkten. Die Übernahme bietet Endexx kurzfristig zwei wesentliche Vorteile: Ein erweitertes internationales Vertriebsnetz in 10 Ländern - Dubai, Saudi-Arabien, Großbritannien, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Deutschland, Frankreich, dem Königreich Bahrain, Ägypten und der Schweiz, von dem Endexx erwartet,… Hier weiterlesen