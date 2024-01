Endexx-Anleger machen nicht mehr mit!

Die technische Analyse der Endexx-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 USD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,0185 USD, was einem Unterschied von -38,33 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,02 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von (-7,5 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Endexx-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität ergibt sich, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Endexx-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Auch die Analyse der Stimmung der Anleger zeigt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Abschließend ergibt die Analyse des Relative Strength-Index, dass die Endexx-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist, da der RSI7 bei 41,3 und der RSI25 bei 56,26 liegt, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.