Endexx Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der aktuelle Endexx-RSI liegt bei 43,8, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 54,96, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Endexx derzeit bei 0,03 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,019 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -36,67 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit 0,02 USD, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" erscheinen lässt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung für Endexx war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, sowohl in sozialen Medien als auch in Kommentaren und Wortmeldungen. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Schlecht" basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Endexx in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.