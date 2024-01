Endexx Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation können frühzeitig erkannt werden, und unsere Analyse zeigt starke positive oder negative Ausschläge. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Endexx jedoch deutlich eingetrübt, und wir bewerten die Aktie daher als "Schlecht". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität in Bezug auf Endexx, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, basierend auf den ausgewerteten Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. Obwohl in den letzten Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 52,75, was bedeutet, dass die Endexx weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich auch hier ein Wert von 53, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt lautet die Einstufung für den RSI daher "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -56 Prozent zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 0,02 USD unter dem letzten Schlusskurs (-12 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.