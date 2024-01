Endexx Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Endexx-Aktie wird derzeit technisch analysiert, und die Ergebnisse deuten auf eine schlechte Performance hin. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 0,03 USD, was zu einem Abstand von -52,33 Prozent führt, da der Aktienkurs bei 0,0143 USD liegt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,02 USD, was einem Abstand von -28,5 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Schlecht".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, wobei die Diskussion hauptsächlich von negativen Themen geprägt war. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet, da weder positive noch negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung mit einem Wert von 77,14 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25 beläuft sich auf 56,5, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es eine deutliche Verschiebung zu negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Es wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Gesamteinschätzung für die Endexx-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien.