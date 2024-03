Endexx Aktie: War die Aufregung umsonst?

In den letzten Wochen gab es bei Endexx keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Dies bedeutet, dass es keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen in den sozialen Medien gab, die die Basis für diese Bewertung bilden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Gleiches gilt für die Stärke der Diskussion, bei der keine signifikanten Unterschiede festgestellt wurden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Endexx daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Endexx-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,025 USD weicht davon um -16,67 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (0,02 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+25 Prozent), was zu einer Bewertung der Endexx-Aktie als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Endexx-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Endexx zeigt einen Wert von 28,26, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,53, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Insgesamt erhält Endexx basierend auf den verschiedenen Kriterien eine gemischte Bewertung, wobei die Anleger-Stimmung positiv ist, die technische Analyse jedoch gemischte Ergebnisse liefert.