Endexx Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Endexx deutlich zum Negativen verändert. Dies wurde durch eine Anzahl von negativen Auffälligkeiten in den sozialen Medien festgestellt. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich geführt hat. Daher erhält Endexx in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Endexx-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,0172 USD weicht davon um -57 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,02 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Endexx-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 56,08 Punkten, was darauf hinweist, dass die Endexx-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 56,66), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Endexx daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Endexx von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Neutral"-Einstufung.