Endexx Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für die Aktie von Endexx zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 60,18, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Beim Ausdehnen der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 61, was auch als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

Die Einschätzung einer Aktie wird auch durch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet beeinflusst. In diesem Zusammenhang zeigt Endexx interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Endexx.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) von Endexx derzeit bei 0,04 USD liegt, während der Aktienkurs bei 0,01918 USD liegt, was einer Abweichung von -52,05 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 0,02 USD, was einer Abweichung von -4,1 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich damit ein Rating von "Neutral" für Endexx im Bereich der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator zur Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Endexx wurden zuletzt überwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionen konzentrierten sich auch auf negative Themen rund um Endexx, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.