Endexx Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Die technische Analyse von Endexx zeigt, dass sich die Aktie in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,04 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,0175 USD deutlich darunter liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -56,25 Prozent. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,02 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -12,5 Prozent bedeutet. Somit erhält Endexx eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität rund um Endexx gering ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Endexx-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (51,73 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (55,79) führen zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die Diskussion überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung bezüglich des Anleger-Sentiments.