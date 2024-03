Endexx Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Endexx diskutiert. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es ebenfalls hauptsächlich positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Damit erreicht Endexx insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Endexx verläuft derzeit bei 0,03 USD. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 0,0288 USD lag und somit einen Abstand von -4 Prozent aufwies. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 0,02 USD entspricht dies einer aktuellen Differenz von +44 Prozent und somit einem "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Endexx liegt bei 38,46, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 35,71, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Sentiment und Buzz: Auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Hinweise zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Endexx zeigte interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu beobachten ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.