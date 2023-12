Endexx Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation werden mithilfe einer Analyse frühzeitig erkannt. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für die Aktie von Endexx jedoch kaum verändert, weshalb wir ihr eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Endexx, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen Wochen wider, die für die weitere Bewertung der Aktie berücksichtigt wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Endexx derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 0,04 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,01904 USD liegt, was einer Abweichung von -52,4 Prozent entspricht. Auch der GD50 weist mit 0,03 USD eine Abweichung von -36,53 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Endexx als Neutral-Titel betrachtet. Der RSI7 liegt bei 53,28, was eine "Neutral"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 65,02 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.