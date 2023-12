Endesa Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die technische Analyse der Endesa-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 19,5 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 19,445 EUR weicht davon um -0,28 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 18,96 EUR weist mit einer Abweichung von +2,56 Prozent eine "Neutral"-Bewertung auf. Somit erhält die Endesa-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Endesa eingestellt waren. Insgesamt gab es acht positive und drei negative Tage, und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in dieser Zeit auch mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die überwiegend in die "Gut"-Richtung zeigen, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

In den letzten Wochen gab es jedoch eine Zunahme negativer Kommentare über Endesa in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Sentiments und Buzz führt. Die Aktie erhält insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer abnehmenden Aufmerksamkeit und einer insgesamt negativen Stimmung der Marktteilnehmer.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Endesa aktuell überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Zusammen ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für das Endesa-Wertpapier in diesem Abschnitt.