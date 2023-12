Endesa Aktie: Was für eine Niederlage!

Weitere Suchergebnisse zu "Endesa":

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern bezüglich Endesa war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Analyse von Social Media-Diskussionen gab es acht positive und drei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben zudem mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit positiv ausfiel, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt wurde die Anlegerstimmung von der Redaktion als "Gut" eingestuft.

Im Gegensatz dazu nahmen die negativen Kommentare über Endesa in den sozialen Medien in den letzten Wochen zu, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führte. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine negative Tendenz, und die Aufmerksamkeit der Anleger für das Unternehmen nahm ab. Die Aktie erhielt daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wurde festgestellt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Endesa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,5 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 19,445 EUR wies eine geringfügige Abweichung von -0,28 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führte zu einer ähnlichen "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wurde verwendet, um festzustellen, ob die Endesa-Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 lag bei 77,06 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Der RSI25 hingegen deutete auf eine neutrale Situation hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Zusammenfassend erhielt die Endesa-Aktie daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.