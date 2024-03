Endesa Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Endesa":

Die Endesa-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 18,94 EUR, während der Kurs der Aktie bei 16,31 EUR liegt, was einer Abweichung von -13,89 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 17,72 EUR zeigt eine Abweichung von -7,96 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verbesserung des Stimmungsbildes bei Endesa in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Jedoch wurde auch eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz beobachtet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Endesa gesprochen. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung der Aktie als "Gut".

Die statistischen Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.

Der Relative Strength Index ordnet die Endesa-Aktie als Neutral-Titel ein, mit einem RSI7-Wert von 43,97 und einem RSI25-Wert von 60,14, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.