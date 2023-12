Endesa Aktie: Quo vadis?

Die Endesa-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 19,51 EUR, während der Aktienkurs bei 19,355 EUR liegt, was einer Abweichung von -0,79 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 18,96 EUR ergibt eine Abweichung von +2,08 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Neutral" führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 70 für die letzten 7 Tage, was auf eine überkaufte Aktie hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 54,34, was zu einer neutralen Einstufung führt. Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, mit einer leichten Tendenz zu positiven Themen. Statistische Auswertungen der Kommunikation ergaben überwiegend positive Signale, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, wodurch die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Endesa-Aktie aufgrund der genannten Kriterien eine neutrale bis negative Bewertung.

