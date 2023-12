Endesa Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Endesa":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Endesa ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. In den letzten zwei Wochen wurden Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um eine zusätzliche Bewertung für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führte. Die Analyse wurde um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei sich ein Schlecht-Signal und sieben Gut-Signale zeigten. Basierend auf diesem Bild ergibt sich eine neutrale Empfehlung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes in Bezug auf Endesa festgestellt. Dies basiert auf der Beobachtung, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Endesa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 19,49 EUR liegt und der letzte Schlusskurs bei 19,5 EUR auf ähnlichem Niveau liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie als neutral bewertet. Die relative Stärke der Endesa-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger als auch auf etwas längerfristiger Basis.

Zusammenfassend erhält Endesa in Bezug auf die Anleger-Stimmung, das Stimmungsbild und die technische Analyse insgesamt eine neutrale Bewertung.