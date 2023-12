Endesa ADR Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bewerten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Endesa betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt aktuell bei 77,06 Punkten, was darauf hindeutet, dass Endesa überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark. Hier ist Endesa weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für das Endesa-Wertpapier in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Endesa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,5 EUR. Der letzte Schlusskurs (19,445 EUR) weicht somit um -0,28 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (18,96 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,56 Prozent Abweichung). Die Endesa-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Endesa-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Medien war die Stimmung in Bezug auf Endesa in den letzten Tagen überwiegend positiv. Von insgesamt elf Tagen waren acht positiv, drei negativ und an drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Endesa daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt ebenfalls zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Endesa von der Redaktion somit ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Endesa in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Außerdem wurde über Endesa deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.