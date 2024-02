Endeavour Silver Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken hauptsächlich negativ in Bezug auf das Unternehmen Endeavour Silver. An vier Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussion. Die Anleger haben in den letzten ein, zwei Tagen verstärkt positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion geführt hat.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite der Aktie von Endeavour Silver derzeit bei 0 %, was 3,58 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die Analystenbewertungen haben von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 1 eine gute, 2 eine neutrale und keine eine schlechte Bewertung abgegeben. Dies führt zu einem neutralen Rating für die Aktie. Kurzfristig betrachtet wird die Aktie ebenfalls als neutral eingestuft, basierend auf den Studien des letzten Monats. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 4,22 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 107,72 Prozent entspricht. Die Empfehlung der Analysten basierend auf diesen Zahlen lautet "gut".

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Endeavour Silver ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 50,56 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" eine 85-prozentige Unterbewertung signalisiert. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "gut" eingestuft.