Endeavour Silver Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Endeavour Silver liegt derzeit bei 61, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 321,51) unter dem Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Grundlage.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Endeavour Silver aktuell mit einem Wert von 95,45 als überkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Durch die Betrachtung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 67, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Endeavour Silver derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,49 CAD, während der Kurs der Aktie bei 1,99 CAD um -42,98 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 2,45 CAD, was einer Abweichung von -18,78 Prozent entspricht und somit auch als "Schlecht"-Wert gilt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Endeavour Silver von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Auch die Kommentare und Wortmeldungen der letzten Tage befassten sich überwiegend mit negativen Themen rund um den Wert. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Schlecht" eingestuft, was insgesamt zu einer negativen Bewertung der Anleger-Stimmung führt.