Endeavour Silver Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Aktie von Endeavour Silver hat in den letzten Monaten gemischte Signale im Hinblick auf Sentiment und Buzz gezeigt. Die Diskussionsintensität war eher gering, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

In Bezug auf den Aktienkurs ergab sich eine Underperformance von -4,16 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche. Dies führte zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Auch in Bezug auf die Dividendenpolitik erhielt Endeavour Silver eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs negativ ausfiel.

Die technische Analyse ergab gemischte Ergebnisse. Während der GD200 auf eine "Schlecht"-Einstufung hindeutete, war der GD50 ein "Gut"-Wert. Insgesamt führte dies zu einer Bewertung von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also ein eher negatives Bild für Endeavour Silver, mit "Schlecht"-Bewertungen in den meisten Kategorien und einer neutralen Gesamtbewertung.