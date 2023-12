Endeavour Silver Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Endeavour Silver neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Endeavour Silver-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 67,74, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 55,21, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigte sich in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Endeavour Silver in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität oder vereinfacht gesagt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Über Endeavour Silver wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien kann die Aktie von Endeavour Silver als "günstig" bezeichnet werden, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 72,55 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 77 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Metalle und Bergbau" von 321. Dadurch erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt die Rendite von Endeavour Silver mit -35,19 Prozent mehr als 24 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien". Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -11,4 Prozent. Auch hier liegt Endeavour Silver mit 23,79 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.