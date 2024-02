Endeavour Silver Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Das Anleger-Sentiment bezüglich Endeavour Silver hat sich in den letzten zwei Wochen vorwiegend negativ entwickelt. Laut Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien dominierte die negative Kommunikation an sieben Tagen, während positive Themen nur an vier Tagen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigte sich ein vorwiegend negativer Trend, was zu einer aktuellen "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Endeavour Silver insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Endeavour Silver im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,88 Prozent erzielt, was 27,3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -21,58 Prozent, und Endeavour Silver liegt aktuell 27,3 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Endeavour Silver derzeit -14,88 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar -40,29 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" für die Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) ergibt sich für Endeavour Silver ein neutraler Wert. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie von Endeavour Silver ergibt sich ein Wert von 68 für RSI7 und 60,69 für RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.