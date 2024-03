Endeavour Silver Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Endeavour Silver hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine negative Bewertung von -3,58 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" erhalten. Dies liegt daran, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt. Auch aus charttechnischer Sicht wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie sowohl positiv als auch negativ bewertet wird. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 2,89 CAD, was einer Performance von -24,87 Prozent in den letzten 12 Monaten entspricht. Im Branchenvergleich hat die Endeavour Silver eine Underperformance von -3,83 Prozent gezeigt. Trotz positiver Meinungen in den sozialen Medien wird das Unternehmen insgesamt als "Schlecht" bewertet.

