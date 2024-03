Endeavour Silver Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Endeavour Silver wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Endeavour Silver in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Endeavour Silver derzeit bei 3,18 CAD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 2,98 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -6,29 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich jedoch ein Niveau von 2,34 CAD, was einer aktuellen Differenz von +27,35 Prozent und damit einem "Gut"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Endeavour Silver ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 43,66, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 28,7 ergibt, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Gut".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 mal die Einschätzung "Gut", 2 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" für Endeavour Silver vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Endeavour Silver vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 41,5 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 4,22 CAD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".