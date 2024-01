Endeavour Silver Aktie: Es wird konkret!

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 72,55 wird die Aktie von Endeavour Silver auf Basis der aktuellen Notierungen um 77 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (320,34). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Endeavour Silver mit einer Rendite von -35,19 Prozent um mehr als 25 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -10,33 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Endeavour Silver mit 24,87 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Endeavour Silver in den sozialen Medien verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Endeavour Silver-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, mit 2 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Endeavour Silver. Das Kursziel der Analysten wird auf 4,98 CAD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 91,35 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 2,6 CAD gehandelt wird. Diese Entwicklung führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut".