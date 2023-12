Endeavour Silver Aktie: Eine neue Chance!

Die Analysten haben die Aktie von Endeavour Silver auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 2 als gut, 2 als neutral und keine als schlecht bewertet. Es liegen keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 4,98 CAD, was einer Erwartung von 84,26 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 2,7 CAD liegt. Basierend auf diesen Bewertungen wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Endeavour Silver derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,68 % in der Kategorie "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Endeavour Silver als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 72,55 insgesamt 77 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 320,06 beträgt. Aus diesem Grund erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt Endeavour Silver im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" mit einer Rendite von -35,19 Prozent mehr als 24 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -11,38 Prozent, auch hier liegt Endeavour Silver mit 23,81 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

