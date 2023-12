Endeavour Mining Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Endeavour Mining wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 88,43 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Endeavour Mining-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Endeavour Mining somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Endeavour Mining ist insgesamt besonders negativ. Dies spiegelt sich in den Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen wider, die hauptsächlich negativ ausfielen. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität im Internet zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität bezüglich Endeavour Mining, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Endeavour Mining insgesamt 2 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 56,53 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit erhält Endeavour Mining in Summe eine "Gut"-Bewertung.