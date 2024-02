Endeavour Mining Aktie: Was wird das noch werden?

Die Endeavour Mining-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1716,88 GBP erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1302 GBP, was einem Unterschied von -24,16 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1522,02 GBP liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,46 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. So insgesamt ergibt sich für die Endeavour Mining-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Endeavour Mining-Aktie eine neutrale Bewertung. Der RSI7 beträgt 45,31, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 mit 65,56 ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen über Endeavour Mining gemessen. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" führt.

Die Analyse von Kommentaren und Beiträgen auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Endeavour Mining überwiegend negativ war. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden jedoch vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" hinsichtlich der Stimmung führt.