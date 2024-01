Endeavour Mining Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Grundlage des Anleger-Sentiments für Endeavour Mining sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Endeavour Mining eher neutral diskutiert. An sechs Tagen war die Diskussion vorwiegend positiv, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es jedoch vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers bekommt Endeavour Mining insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Endeavour Mining neutral bewertet wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Endeavour Mining-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 94,47, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 63,66, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Endeavour Mining-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1818,74 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs (1577 GBP) liegt deutlich darunter (Unterschied -13,29 Prozent), was die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage (1736,96 GBP) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,21 Prozent Abweichung). Die Endeavour Mining-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Endeavour Mining beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine steigende Aufmerksamkeit und führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.