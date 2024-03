Endeavour Mining Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit gesetzt werden. Der RSI der Endeavour Mining-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 41, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 34,64 weniger volatil als der RSI der letzten 7 Tage und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch auf dieser Basis wird die Endeavour Mining-Aktie mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Endeavour Mining-Aktie mit 1466 GBP inzwischen um +6,64 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -10,29 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 1 mal die Einschätzung "Gut" und 0 mal die Einschätzung "Neutral" oder "Schlecht" vergeben wurde. Dies führt zu einem langfristigen Rating von "Gut" von institutioneller Seite aus. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Endeavour Mining vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 1466 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von 63,71 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 2400 GBP. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, wobei an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Endeavour Mining. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.