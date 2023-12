Endeavour Mining Aktie: Immer mit der Ruhe

Die technische Analyse der Endeavour Mining-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1817,33 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 1817 GBP liegt nur minimal darunter, was zu einer neutralen Bewertung des Wertpapiers führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs von 1722,3 GBP über diesem Wert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) für 7 und 25 Tage ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Endeavour Mining-Aktie, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigen Auswertungen von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien, dass die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde. Dies spiegelt sich auch in den vorherrschenden negativen Themen wider, die in den letzten Tagen diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "schlecht" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Endeavour Mining in den letzten Wochen kaum verändert hat und daher als neutral bewertet wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt wird die Endeavour Mining-Aktie aufgrund dieser Analysen mit einem "gut" bewertet.