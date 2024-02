Endeavour Mining Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Analysten schätzen die Aktie von Endeavour Mining auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden diese Bewertungen abgegeben: 2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates zu Endeavour Mining im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 2637,5 GBP, was einer Erwartung von 108,83 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 1263 GBP liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Endeavour Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1701,31 GBP. Der letzte Schlusskurs weicht mit 1263 GBP um -25,76 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1485,82 GBP) liegt mit dem letzten Schlusskurs (-15 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt. Daher erhält die Endeavour Mining-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Endeavour Mining langfristig eine starke Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Endeavour Mining gesprochen. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung im Anleger-Sentiment führt.