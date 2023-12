Endeavour Mining Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die technische Analyse der Endeavour Mining-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1820 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 1799 GBP liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -1,15 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1736,06 GBP nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von +3,63 Prozent führt. Auch hier wird der Aktie ein "Neutral"-Rating verliehen. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Endeavour Mining-Aktie liegt bei 52,34, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,56, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Endeavour Mining in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Die Aktie erhält dafür eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Auch hierfür erhält Endeavour Mining eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis stuft die Aktie der Endeavour Mining als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 2 Gut-Bewertungen vor, während keine Neutral- oder Schlecht-Bewertungen verzeichnet wurden. Auch für den zurückliegenden Monat wurden überwiegend positive Empfehlungen abgegeben. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel in Höhe von 2637,5 GBP, was einer Erwartung in Höhe von 46,61 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".