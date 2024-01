Endeavour Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Endeavour -Australia-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 17, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Endeavour -Australia-Aktie.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -9,86 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen nur eine geringfügige Abweichung und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird für die Endeavour -Australia-Aktie ein "Neutral"-Rating vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Endeavour -Australia. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der unwesentlichen Veränderung in der Diskussion als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Endeavour -Australia in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen hervorgeht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse des RSI, der technischen Aspekte und des Anleger-Sentiments für die Endeavour -Australia-Aktie ein insgesamt positives Bild.