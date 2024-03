Endeavour Aktie: Ist das wirklich alles?

Die aktuelle Stimmung und Einschätzungen der Anleger zu Endeavour -Australia spiegeln sich in den Diskussionen auf sozialen Medien wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen dabei positive Meinungen, während neutrale Themen zum Unternehmen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion die Aktie als "Neutral" ein.

Die technische Analyse der Endeavour -Australia-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag mit 5,31 AUD knapp unter dem 200-Tages-Durchschnitt von 5,49 AUD liegt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 5,41 AUD weist der letzte Schlusskurs eine geringe Abweichung auf. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Endeavour -Australia-Aktie liegt bei 60,78, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, resultiert in einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Endeavour -Australia haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.