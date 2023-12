Endeavour Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Endeavour -Australia-Aktie ergibt folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger zeigte im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz, weshalb sie als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat weder auffällig hoch noch niedrig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Endeavour -Australia-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Endeavour -Australia-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 5,83 AUD, während der Aktienkurs bei 5,09 AUD liegt, was einer Abweichung von -12,69 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt entspricht dies somit einem "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Endeavour -Australia-Aktie hat einen Wert von 45, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 39,55, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Endeavour -Australia.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und die Aktie von Endeavour -Australia stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".