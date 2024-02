Endeavour Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Endeavour -Australia in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann darauf hindeuten, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. In diesem Fall wurde über Endeavour -Australia nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Endeavour -Australia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,55 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (5,23 AUD) weicht somit um -5,77 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 5,35 AUD, und der letzte Schlusskurs weicht nur um -2,24 Prozent ab. Auf Basis dieser kurzfristigeren Analyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Endeavour -Australia-Aktie damit für die einfache Charttechnik ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Endeavour -Australia gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Ein weiteres Signal aus der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Endeavour -Australia liegt bei 77,14 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 57,02 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf diesem Niveau.