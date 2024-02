Endeavor Holdings Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Im vergangenen Jahr haben 4 Analysten die Aktie von Endeavor bewertet, von denen alle zu dem Schluss gekommen sind, dass die Aktie als "Gut" eingestuft werden sollte. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 31 USD, was einem potenziellen Anstieg um 26,38 Prozent vom letzten Schlusskurs von 24,53 USD entspricht. Daher wird die Aktie weiterhin als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Endeavor liegt bei 42,66, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Endeavor überwiegend positiv diskutiert, aber in den letzten ein, zwei Tagen überwogen die negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD200) für Endeavor bei 23,08 USD festgelegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 24,53 USD liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um +6,28 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was einer Einstufung als "Gut" entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 24,05 USD, was einer Abweichung von +2 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.