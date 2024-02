Endeavor Holdings Aktie: Das war abzusehen!

Die Diskussionen zu Endeavor auf sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen positiv sind. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und es wurden hauptsächlich positive Themen angesprochen. Aus diesem Grund stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Die Anlegerstimmung wird dementsprechend als angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Endeavor-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft bewertet. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung nach RSI.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Endeavor-Aktie 23,07 USD, während der aktuelle Kurs bei 24,13 USD liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral". Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen keine klaren Anzeichen von Überkauftheit oder -verkauftheit und erhalten daher auch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Sentiment und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht", ebenso wie die verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen.

In Zusammenfassung wird die Aktie von Endeavor aufgrund der Anlegerstimmung als "Gut", aufgrund des RSI als "Neutral" und aufgrund der Sentiment und Buzz-Analyse als "Schlecht" bewertet.