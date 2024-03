Endeavor Holdings Aktie: Sensationelle Entwicklung

Endeavor-Aktie: Analyse der Stimmung und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Endeavor wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte die Aktie eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erforderlich macht. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung erhält Endeavor daher in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Im Rahmen der technischen Analyse wurde auch der Relative-Stärke-Index (RSI) für Endeavor herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 42,98 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Endeavor weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Endeavor-Aktie damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen gemessen und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Endeavor aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Endeavor insgesamt 4 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Aufgrund der durchschnittlichen Kursprognose von 31 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 25,46 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Endeavor daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der Analyse der Stimmung und der Bewertung durch Analysten.