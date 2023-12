Endeavor Holdings Aktie: Grund zur Sorge?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Endeavor bei 23,29 USD liegt, was einer Entfernung von +1,22 Prozent vom GD200 (23,01 USD) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 22,5 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Neutral"-Signal aufweist, da der Abstand +3,51 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Endeavor-Aktie als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt die Einschätzung "Gut" für die Endeavor-Aktie. Insgesamt liegen 4 Bewertungen für "Gut", 0 für "Neutral" und 0 für "Schlecht" vor. Es gab keine Analystenupdates zu Endeavor im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten wird bei 31 USD angesiedelt, was einer potenziellen Performance von 33,1 Prozent entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von Endeavor als neutral ein, mit einem Wert von 67,44 für RSI7 und 59,62 für RSI25.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung bei Endeavor festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.