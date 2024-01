Endeavor Holdings Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die technische Analyse der Endeavor zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 23,02 USD, während der Aktienkurs (23,73 USD) um +3,08 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht einer Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 23,29 USD, was einer Abweichung von +1,89 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung als "Neutral".

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Endeavor in den sozialen Medien, was zu einer schlechten Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie kann aufzeigen, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Endeavor unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Aktie erhält daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben auf sozialen Plattformen beobachtet, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen zu Endeavor diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Endeavor liegt bei 45,45 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 56,63 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie.