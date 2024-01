Ende einer Ära: Die Hintergründe zu Al Gores Ausscheiden aus dem Apple-Aufsichtsrat

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Großes Stühlerücken bei Apple: Zwei Top-Mitglieder, darunter Al Gore, verlassen den Board of Directors.

Apple verkündete kürzlich in einer Pressemitteilung bedeutende Änderungen für sein Board of Directors – das größte Stühlerücken seit Jahren. Al Gore, ehemaliger US-Vizepräsident und Klima-Aktivist, sowie James Bell, ehemaliger Vize-CEO und -CFO von Boeing, werden das Führungsgremium dieses Jahr verlassen und in Rente gehen. Neu dazustoßen wird hingegen Dr. Wanda Austin, ehemalige Präsidentin und CEO von The Aerospace Corporation.

In der Mitteilung betonte Apple besonders Austins Engagement für Wissenschaft und Technologie, das Innovation vorantreibt und Unternehmensstrategien stärkt. Apple-CEO Tim Cook begrüßte die neue Board-Mitglied und lobte ihre Erfahrung und Expertise, die dazu beitragen werde, die Welt besser zu machen.

Auch Austin äußerte sich erfreut darüber, Teil eines Unternehmens zu sein, das durch Innovation und Technologie das Leben der Menschen verbessert und eine bessere Zukunft gestaltet. Doch warum verlassen Gore und Bell, die beide 1948 geboren wurden, nach Jahrzehnten ihre Position im Board of Directors?

Das liegt an einer internen Regel bei Apple, die besagt, dass Board-Mitglieder nach Erreichen des Alters von 75 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl aufgestellt werden können. Da Gore und Bell dieses Alter im Jahr 2023 erreichen werden, müssen sie nun in Rente gehen.

Cook bedankte sich bei den beiden für ihre langjährige Zusammenarbeit und betonte, wie sehr sie das Unternehmen mit ihren Einsichten, ihrer Energie und ihren Werten gestärkt haben. Doch bei dem Nachrichtenportal Fortune wirft die Altersbegründung Fragen auf, da auch Board-Mitglied Ronald Sugar im gleichen Alter ist, jedoch noch keine Pläne für einen Abgang hat. Apple betonte jedoch die Bedeutung von Kontinuität und die Wertschätzung von Direktoren mit fundiertem Wissen über das Unternehmen.

Es bleibt abzuwarten, wie streng Apple in Zukunft die Altersregelung anwenden wird. Auch der Vorsitzende des Boards, Arthur Levinson, wird 2025 75 Jahre alt und könnte somit ebenfalls von der Regel betroffen sein. Levinson ist ehemaliger CEO von Genentech und amtierender Chef von Alphabet-Venture Calico.

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Board of Directors von Apple in Zukunft zusammensetzen wird und welche Rolle die Altersregelung dabei spielen wird. Für Al Gore und James Bell endet jedoch eine Ära im Führungsgremium des iKonzerns.

