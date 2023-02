Ende der Nominierungsfrist für Sturgeon-Nachfolge in Schottland

EDINBURGH (dpa-AFX) - Im Rennen um die Nachfolge von Nicola Sturgeon als Regierungschefin von Schottland und Vorsitzender der Schottischen Nationalpartei (SNP) endet am Freitag (13.00 Uhr MEZ) die Nominierungsfrist. Interesse bekundet haben Finanzministerin Kate Forbes, Gesundheitsminister Humza Yousaf und die Abgeordnete Ash Regan. Andere prominente Politiker wie der frühere SNP-Fraktionschef im britischen Parlament, Angus Robertson, hatten auf eine Kandidatur verzichtet.

Als Favorit gilt derzeit der 37-jährige Yousaf, ein enger Vertrauter Sturgeons. Zuletzt warfen ihm die oppositionellen Konservativen vor, er habe als Minister versagt und die Gesundheitskrise im nördlichsten britischen Landesteil noch verschärft.

Die 32 Jahre alte Forbes steht schwer in der Kritik, nachdem sie einräumte, dass sie aus religiöser Überzeugung gegen die gleichgeschlechtliche Ehe sei und außereheliche Schwangerschaften für "falsch" halte. Die SNP fährt seit Jahren einen betont liberalen Kurs in der Familien- und Gesellschaftspolitik.

Regan geht als Außenseiterin ins Rennen, verfügt aber nach eigenen Angaben über die notwendigen Stimmen. Die 48-Jährige gilt als Parteirebellin, seit sie im Streit um ein Gender-Gesetz ihren Posten in der Regionalregierung aufgab.

Kandidaten und Kandidatinnen für Sturgeons Nachfolge müssen mindestens 100 Stimmen von SNP-Parteimitgliedern aus mehr als 20 Regionalverbänden vorweisen, um zugelassen zu werden. Kann mehr als einer oder eine von ihnen die notwendige Zahl an Unterstützern vorweisen, haben die Parteimitglieder vom 13. März an die Wahl. Ein Ergebnis soll am 27. März feststehen.

Sturgeon hatte vor gut einer Woche überraschend ihren Rückzug von allen Ämtern angekündigt. Die 52-Jährige gilt als treibende Kraft der Befürworter einer Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich./bvi/DP/he